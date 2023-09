Edin sahaya Michy kulübeye

Teknik Direktörü İsmail Kartal Konferans Ligi 'ndeki Nordsjaelland karşılaşmasında kadroda büyük revizyona gitmiş ve as kadrodan 7 ismi kulübeye çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün de kadroda değişikliğe gidecek ve as oyuncularını Alanya deplasmanında ilk 11'e koyacak. Kartal, en büyük değişikliği ise hücum bölgesinde yapacak. Nordsjaelland karşısında 11'de çıkan Kent, King, Mert Hakan ve Batshuayi kenara gelecek.62 yaşındakiteknik adam bu dört ismin yerine ise; Tadic İrfan Can Kahveci ve Dzeko'ya formayı verecek. Orta alanda da Fred'in partneri İsmail Yüksek olacak, Crespo kulübeye çekilecek. Solda Ferdi oynarsa, savunmanın göbeği Becao-Djiku'dan oluşacak. Ancak Norsjaelland karşısında harika bir oyun ortaya koyan Oosterwolde solda oynarsa, stoperde Samet Akaydin görev yapabilir. Kartal son kararını maç saatinde verecek.