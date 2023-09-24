Haberler Fenerbahçe Edin sahaya Michy kulübeye

Edin sahaya Michy kulübeye

Nordsjaelland maçında Edin Dzeko’yu kulübeye çeken ve Batshuayi’ye şans veren İsmail Kartal, Boşnak yıldızı 11’e koyacak. Kartal, bugün Alanya’da ‘as’ 11’ine dönecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Edin sahaya Michy kulübeye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland karşılaşmasında kadroda büyük revizyona gitmiş ve as kadrodan 7 ismi kulübeye çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün de kadroda değişikliğe gidecek ve as oyuncularını Alanya deplasmanında ilk 11'e koyacak. Kartal, en büyük değişikliği ise hücum bölgesinde yapacak. Nordsjaelland karşısında 11'de çıkan Kent, King, Mert Hakan ve Batshuayi kenara gelecek. 62 yaşındaki teknik adam bu dört ismin yerine ise; Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Dzeko'ya formayı verecek. Orta alanda da Fred'in partneri İsmail Yüksek olacak, Crespo kulübeye çekilecek. Solda Ferdi oynarsa, savunmanın göbeği Becao-Djiku'dan oluşacak. Ancak Norsjaelland karşısında harika bir oyun ortaya koyan Oosterwolde solda oynarsa, stoperde Samet Akaydin görev yapabilir. Kartal son kararını maç saatinde verecek.
DİĞER
Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Şarkıcı Bengü ile eşi Selim Selimoğlu’nun evliliğinde kriz mi var?
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Alanya maçı için flaş 11 kararı!
F.Bahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 07:15
Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! 00:31
O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:29
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:29
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:29
G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu 00:29
Daha Eski
Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! 00:29
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:29
Antalya galibiyet hasretine son verdi! Antalya galibiyet hasretine son verdi! 00:29
Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti 00:29
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 00:29
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! 00:29