Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Yüksek: İyi bir seri yakaladık

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Önemli bir deplasmandan iyi bir galibiyetle dönüyoruz. Son dakikaya kadar pes etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Fırsatları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İyi bir seri yakaladık. Kazanmak değerli. Deplasmandan güzel bir galibiyetle dönüyoruz. Maç takvimi çok yoğun. Yarından itibaren hafta içindeki maçı düşünmemiz gerekiyor. Tüm takımı tebrik ediyorum.