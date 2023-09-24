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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip, Oba Stadyumu'ndan mutlak 3 puan ile ayrılmak istiyor. Alanyaspor ise zorlu konuğu Fenerbahçe'yi yenmek ve yükselişe geçmek istiyor. Maçı canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. Arama motorları ve sosyal medyada "Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle, Alanyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle, canlı maç izle, FB maçı canlı izle" sorguları yapılıyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:01 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:04
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

KADRODA 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de bugün sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra; Serdar Aziz, Joshua King, Emre Mor ve Miha Zajc da Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Tam 6 eksik bulunuyor.

LİGDE 15. RANDEVU

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Geride kalan 14 maçta sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler ise 3 kez üstünlük sağladı. 3 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Kanarya'nın 31 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de rakibini 5-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, Alanya'daki maçı da 3-1 kazanmıştı.

11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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