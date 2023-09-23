Tarihi baştan yazıyor

Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosun katan, takımın başına da İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, bu sezon bir başka... Ligde ve Avrupa'da harika bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, kırılmadık rekor, yazılmadık tarih bırakmıyor. Süper Lig'deki ilk 4 maçından 3 puanla ayrılarak 14 yıl sonra bir ilki başaran sarı-kanarya, Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland'ı mağlup ederek Avrupa'da bu kez yapılmayanı yaptı.

SEVILLA İLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ndeki Sevilla karşılaşması ile galibiyet serisine başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Zimbru (2), Maribor (2) ve Twente'yi (2) mağlup etti. Nordsjaelland'ı da deviren sarı-lacivertliler, böylece Avrupa'da üst üste oynadığı 8 maçı da kazanan ilk Türk takımı oldu. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, toplamda ise 11 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Kanarya, yarınki Alanya maçında 12'nci zafer çıkacak.