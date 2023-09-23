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Özür dilerim hocam

Nordsjaelland, maçında oyundan çıkarken tepki gösteren Batshuayi, İsmail Kartal ile bir araya geldi ve "Özür dilerim. Asla size karşı bir saygısızlık yapmak istemedim. Bir problemim yok" dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Özür dilerim hocam

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1'le geçerken sarı-lacivertlilerin ikinci golü Michy Batshuayi'den gelmişti. Maçta iyi bir performans ortaya koyan Belçikalı golcü, 69'da ise oyundan alındığını görünce saha kenarına gelirken tepki gösterdi. Teknik direktör İsmail Kartal da bu konuyla ilgili, dün sabahki idman öncesi Can Bartu Tesisleri'nde öğrencisiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

ÜZÜNTÜDEN

İsmail Kartal, Batshuayi'ye "Oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor" dedi. Belçikalı golcü ise yanlış anlaşıldığını belirtti ve "Özür dilerim. Rekabetçi bir oyuncu olduğumdan dolayı oyuna devam etmek istedim. Size karşı asla bir saygısızlık yapmak istemedim. Maçtan sonra takım arkadaşlarım ile de yanlış anlaşılmamak için konuştum. Asla bir problemim yok" dedi.

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