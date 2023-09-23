Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Avrupa'da dev gelir! İşte bu sezonki kazanç

Fenerbahçe'de Avrupa'da dev gelir! İşte bu sezonki kazanç

Bu sezon Avrupa kupalarında yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe dev gelir elde etti. Konferans Ligi'ndeki rakiplerini bir bir mağlup eden Kanarya kasasını doldurdu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Avrupa'da dev gelir! İşte bu sezonki kazanç

Konferans Ligi elemelerinde rakiplerini içerde-dışarda yenen ve gruplara da galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, kasasını da doldurdu.

Fenerbahçe'de Avrupa'da dev gelir! İşte bu sezonki kazanç

Elemelerde oynadığı 6 maçı kazandıktan sonra gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, toplamda 4 milyon 219 bin euro almaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Avrupa'da dev gelir! İşte bu sezonki kazanç

Temsilcimiz, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı da mağlup ederek 500 bin euroluk galibiyet primini de cebine koydu. Bu kazançla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına giren para, toplam 4 milyon 719 bin euro (136 milyon 397 bin 504 TL) oldu.

Fenerbahçe'de Avrupa'da dev gelir! İşte bu sezonki kazanç

Temsilcimiz, alacağı puanlarla gelirini daha da artırabilecek. Eğer sarı-lacivertliler, grubunu lider tamamlarsa 650 bin euro, ikinci bitirirse 325 bin euro alacak.

Fenerbahçe'de Avrupa'da dev gelir! İşte bu sezonki kazanç

Son 32 turu için de 300 bin euro UEFA tarafından hesaba yatırılacak. Sarı-lacivertlilerin bir maçta aldığı 500 bin euroluk prim, Süper Lig'de ise 6 galibiyete eş değer...

DİĞER
Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi’nin favorilerini duyurdular! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listedeki yeri…
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti topa tuttu: Demokrasi kılıflı tek adam
Aslan zirve aşkına! İşte Buruk'un Başakşehir maçı 11'i
F.Bahçe'den rekor! İlk Türk takımı oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de flaş gelişme! 2 isim kadro dışı
F.Bahçe'de Batshuayi krizi!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınav sonuçları açıklandı!
Mevlid Kandili ne zaman? Resimli Mevlid Kandili mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman? Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman? 01:46
7 gollü maçta Ronaldo Merih'i üzdü! 7 gollü maçta Ronaldo Merih'i üzdü! 23:53
Gaziantep FK galibiyetle tanıştı! Gaziantep FK galibiyetle tanıştı! 23:53
F.Bahçe'de flaş gelişme! 2 isim kadro dışı F.Bahçe'de flaş gelişme! 2 isim kadro dışı 23:52
F.Bahçe'den rekor! İlk Türk takımı oldu F.Bahçe'den rekor! İlk Türk takımı oldu 23:52
G.Saray'da o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü! G.Saray'da o sıkıntı taraftarları hayrete düşürdü! 23:52
Daha Eski
Jesus'a Arabistan'da büyük tepki! Jesus'a Arabistan'da büyük tepki! 23:52
Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı! Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı! 23:52
Fırtına'ya Pepe müjdesi! Fırtına'ya Pepe müjdesi! 23:52
Kent ayrılacak mı? İskoç basını duyurdu! Kent ayrılacak mı? İskoç basını duyurdu! 23:52
Bu gurur hepimizin! 5'te 5 yaptık Bu gurur hepimizin! 5'te 5 yaptık 23:52
F.Bahçe'den yeni rekor F.Bahçe'den yeni rekor 23:52