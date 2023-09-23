Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, pazar günü Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde ilk 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 3-1 kazanılan Nordsjaelland maçında rotasyona giden teknik direktör İsmail Kartal, Danimarka ekibiyle yapılan mücadelenin ilk 11'inden 6 ismi değiştirmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...(FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 09:53
FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

CENGİZ ÜNDER VE BARTUĞ ELMAZ YOK

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer alamayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmada birçok oyuncusunu dinlendirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor deplasmanında as kadrosunu sahaya sürecek.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Tadic, Szymanski, Becao, Ferdi ve Dzeko, ilk 11'deki yerini alacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

Kartal, cezası biten İsmail'i de 11'e koyacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

FERDİ

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

BECAO

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

SERDAR

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

OSAYI

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

İSMAİL

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

FRED

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

SZYMANSKI

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

İRFAN CAN

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

TADIC

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