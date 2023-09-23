FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan 6 değişiklik birden! İşte Kanarya'nın Alanyaspor maçı 11'i

CENGİZ ÜNDER VE BARTUĞ ELMAZ YOK

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.