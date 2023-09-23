Haberler Fenerbahçe Crespo farkıyla kazandı

Crespo farkıyla kazandı

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı mağlup etmesini Miguel Crespo üzerinden gördü. Tecrübeli orta sahaya ayrı parantez açan Portekizliler, Crespo'dan övgüyle bahsetti ve "Fenerbahçe 3-1 kazandı ancak Crespo faktörünü unutmamak lazım. Takımının ilk golünü atarak farkı getirdi" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Crespo farkıyla kazandı
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı mağlup etmesini Miguel Crespo üzerinden gördü. Tecrübeli orta sahaya ayrı parantez açan Portekizliler, Crespo'dan övgüyle bahsetti ve "Fenerbahçe 3-1 kazandı ancak Crespo faktörünü unutmamak lazım. Takımının ilk golünü atarak farkı getirdi" denildi.
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