Crespo farkıyla kazandı

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı mağlup etmesini Miguel Crespo üzerinden gördü. Tecrübeli orta sahaya ayrı parantez açan Portekizliler, Crespo'dan övgüyle bahsetti ve "Fenerbahçe 3-1 kazandı ancak Crespo faktörünü unutmamak lazım. Takımının ilk golünü atarak farkı getirdi" denildi.
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı mağlup etmesini Miguel Crespo üzerinden gördü. Tecrübeli orta sahaya ayrı parantez açan Portekizliler, Crespo'dan övgüyle bahsetti ve "Fenerbahçe 3-1 kazandı ancak Crespo faktörünü unutmamak lazım. Takımının ilk golünü atarak farkı getirdi" denildi.