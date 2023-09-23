Aslar sahaya

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmada 7 oyuncusunu dinlendirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor deplasmanında as kadrosunu sahaya sürecek. Tadic, Szymanski, Becao, Ferdi ve Dzeko, ilk 11'deki yerini alacak. Kartal, cezası biten İsmail'i de 11'e koyacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmada 7 oyuncusunu dinlendirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor deplasmanında as kadrosunu sahaya sürecek. Tadic, Szymanski, Becao, Ferdi ve Dzeko, ilk 11'deki yerini alacak. Kartal, cezası biten İsmail'i de 11'e koyacak.