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Aslar sahaya

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmada 7 oyuncusunu dinlendirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor deplasmanında as kadrosunu sahaya sürecek. Tadic, Szymanski, Becao, Ferdi ve Dzeko, ilk 11'deki yerini alacak. Kartal, cezası biten İsmail'i de 11'e koyacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Aslar sahaya
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmada 7 oyuncusunu dinlendirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor deplasmanında as kadrosunu sahaya sürecek. Tadic, Szymanski, Becao, Ferdi ve Dzeko, ilk 11'deki yerini alacak. Kartal, cezası biten İsmail'i de 11'e koyacak.
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