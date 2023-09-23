Alanya mesaisi başladı

Fenerbahçe, ara vermeden dün sabah saatlerinde Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Nordsjaelland karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç ve taktik idman gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.
Fenerbahçe, ara vermeden dün sabah saatlerinde Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Nordsjaelland karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç ve taktik idman gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.