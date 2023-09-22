Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşısında alınan galibiyetten ve oynanan oyundan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkışık maç takviminde rotasyona gittik. Bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Her oyuncum bugün bana hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Maça çok iyi başladık. Önde bastık. Hataya zorladık ve bu şekilde gol de bulduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak istiyorduk. Farklı kazandık. Çok mutluyuz ama daha farklı da olabilirdi. Taraftarımız muhteşemdi. Desteklerini sürdürsünler. Onları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.