Haberler Fenerbahçe "Farklı kazandık çok mutluyuz"

"Farklı kazandık çok mutluyuz"

İsmail Kartal: İyi performans gösterip farklı kazandık, mutluyuz. Daha farklı da olabilirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
"Farklı kazandık çok mutluyuz"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşısında alınan galibiyetten ve oynanan oyundan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkışık maç takviminde rotasyona gittik. Bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Her oyuncum bugün bana hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Maça çok iyi başladık. Önde bastık. Hataya zorladık ve bu şekilde gol de bulduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak istiyorduk. Farklı kazandık. Çok mutluyuz ama daha farklı da olabilirdi. Taraftarımız muhteşemdi. Desteklerini sürdürsünler. Onları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.

DİĞER
Derya Uluğ, gelin oldu! Arkadaşları düğünü bastı
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü önemli açıklamalar! Ermeni provokasyonu: Bunlar çapulcu
G.Saray'da değişim zamanı! İşte Buruk'un planı
UEFA ülke puanı sıralamamızda son durum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme büyük övgü! "Sezonun yükselen yıldızı"
Kartal'dan Batshuayi açıklaması! Tepki gösterdi mi?
CUMA HUTBESİ | 22 Eylül Cuma
💰1 DOLAR KAÇ TL?
BURSLULUK SINAVI SON DAKİKA - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'e sert eleştiri! "Niye hazır değiller?" Şenol Güneş'e sert eleştiri! "Niye hazır değiller?" 07:41
O isme büyük övgü! "Sezonun yükselen yıldızı" O isme büyük övgü! "Sezonun yükselen yıldızı" 07:26
İsmail Kartal'dan 7 değişiklik İsmail Kartal'dan 7 değişiklik 06:06
Dostluk yemeği yediler Dostluk yemeği yediler 06:03
Alkışlar Mert Hakan’a Alkışlar Mert Hakan’a 06:01
Maaşımdan feragat ettim Maaşımdan feragat ettim 05:57
Daha Eski
Muhteşem Bellingham Muhteşem Bellingham 01:09
Adım adım ilerleyeceğiz Adım adım ilerleyeceğiz 01:08
Gloukh’un talipleri arttı Gloukh’un talipleri arttı 01:07
Rafaelo Leao yarışı Rafaelo Leao yarışı 01:07
Parasının hakkını veriyor Parasının hakkını veriyor 01:06
Beşiktaş Token’da geri sayım Beşiktaş Token’da geri sayım 01:05