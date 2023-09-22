Edin Dzeko: Fenerbahçe Türkiye'nin Real Madrid'i

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Prime Video'ya açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki golcü, yaptığı çarpıcı konuşmada şunları söyledi: "Inter'de iki harika yıl geçirdim ancak ne yazık ki umduğumuz gibi bitmedi. Inter'de kalmak istiyordum çünkü orada çok mutluydum. Ancak kulüp benimle ayrılık kararı aldı." Fenerbahçe'yi tercih ettiği için mutlu olduğunu da söyleyen Dzeko, yaş konusundakiw eleştirileri de yanıtladı: "Benim için yaş sadece sayılardan ibarettir. Eğer zihinsel olarak doğru düşünüyorsanız fiziksel olarak da hazır oluyorsunuz çünkü ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için çok mutluyum. Burada geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i."