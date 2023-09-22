Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland'la oynanan Konferans Ligi ilk maçında gol ayağı olarak Michy Batshuayi'yi görevlendirdi. 30 yaşındaki Belçikalı oyuncu da hocasının verdiği bu şansı çok iyi değerlendirdi. Maça oldukça istekli başlayan Batsman, Danimarka ekibinin savunmasını çok zorladı. Rakip stoperlere yaptığı baskılarla takdir toplayan Belçikalı golcü, 30. dakikada ise Fred'in 'al da at' diyerek gönderdiği ikramı geri çevirmedi ve çok şık bir vuruşla Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Yaptığı çapraz koşularla arkadaşlarına alan açan Michy Batshuayi, 69'da yerini Umut Nayir'e bıraktı.

FORMA REKABETİ KIZIŞACAK

Sahada kaldığı süre boyunca müthiş bir performans ortaya koyan Batshuayi, bu sezon 7 Avrupa maçının 6'sında sahada yer aldı. Daha önce Zimbru ile deplasmanda oynanan maçta iki gol atan Belçikalı, Maribor deplasmanında da asist yapmıştı. Dün Avrupa'daki gol sayısını 3'e çıkaran 30 yaşındaki yıldız, hem attığı gol hem de performansıyla ligde formayı alamadığı takım arkadaşı Edin Dzeko'ya 'ben de buradayım ve forma için varım' mesajını net bir şekilde gönderdi. İkili arasında forma rekabeti kızışacak.