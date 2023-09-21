Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı maçladı.
Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı maçladı.
Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda bir diğer maçta Alman ekibi Bayern Münih ile İngiliz temsilcisi Manchester United kozlarını paylaştı.
Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede Bayern, 28. dakikada Leroy Sane ile öne geçti. 32 dakikada ise Gnabry ile farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı ise büyük bir heyecana sahne oldu. Önce Manchester United 49'da Hojlund ile skoru 2-1 yaptı.
Bayern Münih'in yeni transferi Harry Kane, 53. dakikada penaltıdan attığı golle 3-1 yaptı ve takımını yeniden rahatlattı.
Karşılaşmanın son dakikalarında goller art arda geldi. 88'de Casemiro skoru 3-2'ye getirdi. 90+2'te Tel, yeniden takımını rahatlatan golü kaydetti. Maçın son golü ise 90+5'te yine Casemiro'dan geldi. Bayern Münih, Manchester United'ı sahasında 4-3'lük skorla mağlup etti.
ONANA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!
Manchester United'ın bu sezon sıklıkla eleştirilen kalecisi Andre Onana, Bayern Münih karşısında yediği hatalı gollerle tepki çekti.
Bayern Münih'ten Leroy Sane'nin attığı ilk golde topu elinden kaçırarak ağlara gitmesine engel olamayan Onana, sosyal medyada taraftarlardan eleştiri aldı.
Kamerunlu file bekçisi sezon başından bu yana kalesine gelen 12 şutun 9'unda gole engel olamadı.
MANU'DA ALTAY BAYINDIR ISRARI!
Diğer yandan Sabah'ın derlediği habere göre Manchester United taraftarları, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın artık formayı alması gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundular.
İngilizler, sürekli hatalı goller yiyen Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın denenmesi gerektiğini belirttiler. Bu anlamda milli yıldızın Manchester United'ta göstereceği performans büyük merak konusu haline geldi.