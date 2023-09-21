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Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için Manchester United taraftarları birlik oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:05 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 13:08
Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı maçladı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda bir diğer maçta Alman ekibi Bayern Münih ile İngiliz temsilcisi Manchester United kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede Bayern, 28. dakikada Leroy Sane ile öne geçti. 32 dakikada ise Gnabry ile farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise büyük bir heyecana sahne oldu. Önce Manchester United 49'da Hojlund ile skoru 2-1 yaptı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Bayern Münih'in yeni transferi Harry Kane, 53. dakikada penaltıdan attığı golle 3-1 yaptı ve takımını yeniden rahatlattı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Karşılaşmanın son dakikalarında goller art arda geldi. 88'de Casemiro skoru 3-2'ye getirdi. 90+2'te Tel, yeniden takımını rahatlatan golü kaydetti. Maçın son golü ise 90+5'te yine Casemiro'dan geldi. Bayern Münih, Manchester United'ı sahasında 4-3'lük skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

ONANA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

Manchester United'ın bu sezon sıklıkla eleştirilen kalecisi Andre Onana, Bayern Münih karşısında yediği hatalı gollerle tepki çekti.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Bayern Münih'ten Leroy Sane'nin attığı ilk golde topu elinden kaçırarak ağlara gitmesine engel olamayan Onana, sosyal medyada taraftarlardan eleştiri aldı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

Kamerunlu file bekçisi sezon başından bu yana kalesine gelen 12 şutun 9'unda gole engel olamadı.

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için dev ısrar!

MANU'DA ALTAY BAYINDIR ISRARI!

Diğer yandan Sabah'ın derlediği habere göre Manchester United taraftarları, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın artık formayı alması gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundular.

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