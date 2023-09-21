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Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı sonrası İsmail Kartal'dan Batshuayi açıklaması! Tepki gösterdi mi?

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 22:38 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 22:48
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı sonrası İsmail Kartal'dan Batshuayi açıklaması! Tepki gösterdi mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Nordsjaelland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu."

"Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti."

"Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu."

BATSHUAYI TEPKİ GÖSTERDİ Mİ?

"Batshuayi, oyundan çıkarken bir tepkisi oldu gibi hissettik. Nasıl değerlendiriyorsunuz?"

İsmail Kartal: Biz sizden duydum. Ne tepkisi olmuş? Her şeyin altında bir şey... Ben anlayamadım, çözemedim. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş maçtan sonra, Samandıra'da analizini yapacağız.

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