FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den Crespo sözleri! "Hayranlık duyduğum..."

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred açıklamalarda bulundu.

Fred: "Öncelikle takımın performansından dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlemek ve hafta sonundaki maça hazırlanmak"

"HAYRALIK DUYDUĞUM BİR OYUNCU"

Crespo hakkında konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı." dedi.