FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bize katkı verecek, bizim takımın yükünü hafifletecek oyuncu alacağız dedik.
6 konusunda olması gerekiyordu ama almış olmak için oyuncu almayacağız.
Elimizdekiler çok değerli oyuncular. Ortaya koydukları performans ortada.
Bizim bir B planımız var. Stoperde Jayden'ı oynatarak kazandık.
6 numarada oynayacak Crespo, Zajc, İsmail var. Zamanla herkes bunları görecek." ifadelerini kullanmıştı.
ZAJC BEKLENENİ VEREMEDİ!
Sloven oyuncu, teknik heyetin beklediği katkıyı sağlayamadı.
BUNDAN SONRA 6 NO'DA OYNAMAYACAK!
Yaptığı hatalar sonrasında İsmail Kartal, Zajc'ı bir daha 6 numarada oynatmama kararı aldı.
İsmail Yüksek'in omadığı maçlarda farklı isimler şans bulacak.
Tecrübeli çalıştırıcı, bundan böyle bu mevkide İsmail Yüksek'in olmaması halinde Miguel Crespo ile Fred'den birini oynatacak.
İsmail Kartal, zorlu periyotta sık sık rotasyon yapacağı için iki oyuncuyu da bu bölgede bazı idmanlarda denedi.