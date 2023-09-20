Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde 6 numara transferi yapmayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, farklı çözümler üzerinde duruyor. Ocak ayına kadar mevcut kadroyla yola devam edecek olan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. İsmail Kartal, bekleneni veremeyen o isimle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

Bize katkı verecek, bizim takımın yükünü hafifletecek oyuncu alacağız dedik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

6 konusunda olması gerekiyordu ama almış olmak için oyuncu almayacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

Elimizdekiler çok değerli oyuncular. Ortaya koydukları performans ortada.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

Bizim bir B planımız var. Stoperde Jayden'ı oynatarak kazandık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

6 numarada oynayacak Crespo, Zajc, İsmail var. Zamanla herkes bunları görecek." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

Kartal, Antalya maçında kırmızı kart cezalısı olan İsmail Yüksek'in yerine 6 numarada Miha Zajc'ı oynatmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

ZAJC BEKLENENİ VEREMEDİ!
Sloven oyuncu, teknik heyetin beklediği katkıyı sağlayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

BUNDAN SONRA 6 NO'DA OYNAMAYACAK!
Yaptığı hatalar sonrasında İsmail Kartal, Zajc'ı bir daha 6 numarada oynatmama kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

İsmail Kartal, yeni bir çözüm üretmek için çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

İsmail Yüksek'in omadığı maçlarda farklı isimler şans bulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

Tecrübeli çalıştırıcı, bundan böyle bu mevkide İsmail Yüksek'in olmaması halinde Miguel Crespo ile Fred'den birini oynatacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan o yıldıza şok! Bundan sonra...

İsmail Kartal, zorlu periyotta sık sık rotasyon yapacağı için iki oyuncuyu da bu bölgede bazı idmanlarda denedi.

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