TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından oldu.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından oldu.
Yaptığı transfer ile dünya basınında adından çokça bahsettiren sarı-lacivertliler, 205 milyon Euro takım değerine ulaştı.
Edin Dzeko, Fred, Dusan Tadic, Dominik Livakovic ve Cengiz Ünder Kanarya'nın kadrosuna kattığı yıldız oyuncularından bazıları...
Süper Lig için şampiyonluğu için transfer sezonun sonuna kadar yıldız oyuncu arayışına devam eden Fenerbahçe, taraftarın istediği 6 numarayı bir türlü alamamıştı.
Buna rağmen sarı-lacivertliler, hala en büyük şampiyonluk adaylarından biri.
Kanarya, bu sezon oynadığı 10 maçın hepsini kazanarak oldukça iyi bir grafik sergiledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bir yıldız oyuncudan flaş haber geldi.
Kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncudan ret cevabı aldı.
Arabistan'dan Portekizli yıldızı üzen haber geldi.
Jota, Ocak ayına kadar futbol oynayamayacak.
Al-Ittihad, yabancı sınırı nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı.
Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.