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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan Fenerbahçe son olarak fırsat transferi kapsamında gözüne bir ismi daha kestirmişti. Fenerbahçe'yi reddeden yıldız futbolcu o reddin bedelini ağır ödeyerek gelmediğine pişman oldu. İşte detaylar... ( FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 12:43 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 13:00
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Süper Lig için şampiyonluğu için transfer sezonun sonuna kadar yıldız oyuncu arayışına devam eden Fenerbahçe, taraftarın istediği 6 numarayı bir türlü alamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Buna rağmen sarı-lacivertliler, hala en büyük şampiyonluk adaylarından biri.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Kanarya, bu sezon oynadığı 10 maçın hepsini kazanarak oldukça iyi bir grafik sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Fenerbahçe, Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturdu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bir yıldız oyuncudan flaş haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Kanarya, transfer döneminin son günlerinde Arabistan takımlarından Al-Ittihad forması giyen Jota'yı kadrosuna katmak istemişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncudan ret cevabı aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Jota, Avrupa kupalarında oynayamayacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti! Şimdi bin pişman

Arabistan'dan Portekizli yıldızı üzen haber geldi.

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