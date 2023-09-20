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Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezon yaşanan sakatlıkların çözümü için getirilen termal kamera sistemi de çare olamadı. Daha sezon başında 13 futbolcunun sakatlık geçirmesi nedeniyle termal kamera sistemi tartışma konusu oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Fenerbahçe, geçen sezon Jorge Jesus döneminde sakatlık sorunlarıyla boğuşmuştu.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Özellikle Luan Peres, Michy Batshuayi, Joao Pedro gibi oyuncular uzun süre sahadan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Jesus'un yerine gelen İsmail Kartal ise sakatlık krizine farklı bir yöntemle el atmıştı.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Kartal, termal kamera ile futbolcuların sakatlık riskini ölçtüklerini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Ancak bu yöntem de sorunların çözümü için yeterli olmadı.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Sakatlıkların çoğunun darbeye bağlı olmaksızın adale sorunları olduğu görüldü.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli ekipte bu sezon toplam 13 sakatlık yaşandı.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Son olarak Cengiz Ünder, Antalyaspor maçının henüz başında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Milli futbolcu, 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Yaşanan sakatlıklar, termal kamera sisteminin verimliliğini sorgulamaya başladı.

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren diğer oyuncular şu şekilde:

Fenerbahçe'nin sakatlık çilesi! Termal kamera da çare olamadı

Umut Nayir, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Osayi ve Bartuğ Elmaz, Zajc ve Emre Mor.

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