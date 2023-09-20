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Fenerbahçe'de yaşanan Cengiz Ünder sakatlığı sonrası Emre Mor'a şans doğdu

Sakatlığı atlatan Emre Mor, sakatlanan ve sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenen Cengiz Ünder'in yerine forma giyme şansı bekleyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 12:03 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 12:04
Fenerbahçe'de yaşanan Cengiz Ünder sakatlığı sonrası Emre Mor'a şans doğdu

Sol arka adelesinde 2. derece yırtık tespit edilen Cengiz Ünder, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de sağ kanat için İrfan Can Kahveci'nin yeri garantiyken iyileşen Emre Mor'da forma şansı bekleyecek.

Lig ve Avrupa'da yoluna nağmalup devam eden Sarı-lacivertliler 3 günde bir maça çıkacak. İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye çok fazla yüklenmeyecek ve rostasyonda Emre Mor'u da kullanacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, Sarı-lacivertli formayla 42 karşılaşmaya çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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