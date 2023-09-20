Dersimiz Nordsjlaelland

Avrupa'da oynadığı 6 maçı, Süper Lig'de de sahaya çıktığı 4 karşılaşmayı kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarınki Nordsjlaelland maçında da mutlak galibiyet hedefliyor. Konferans Ligi'ne 3 puanla başlamak isteyen Kartal, dünkü antrenmanın büyük bölümünü de bu maçın taktiğine ayırdı. Oyuncularına Nordsjlaelland'ın artılarını eksilerini tek tek anlatan İsmail hoca, çift kale maçta da oyunu durdurarak öğrencilerini sık sık uyardı. Konferans Ligi'ne galibiyetle başlamanın önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, 'rakibi hafife almayın' uyarısını da yaptı.