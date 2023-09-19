Fenerbahçe'de sıra Viking'de!

Avrupa ve ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertlilerde yeni hedef grup aşamasında da başarılı olmak. Bu sezon Konferans Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe grup aşamasına kalmadan önce elemelerde 6'da 6 yapmıştı. Kanarya, perşembe günü Norsjaelland'ı konuk edecek. Hedef gruplarda da aynı başarıyı sürdürerek yola devam etmek. İsmail Kartal bu maça büyük önem veriyor. Öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Yoğun bir fikstüre giriyoruz. İyi başladık. Bu şekilde devam etmeliyiz.

Bu zorlu maçlarda hepinize ihtiyacım olacak. Herkes kendini hazır tutsun" ifaderini kullandı. Kartal, Norsjaelland'ın fizik gücüne karşılık vererek kaliteleriyle rakibi devirebileceklerini de öğrencilerine iletti.