Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Türkiye ve Avrupa'da ligler başladı. Sezonun başında takımların çoğu takılırken sadece 5 ekip yollarına kayıpsız şekilde devam ediyor. Bunlardan biri de Fenerbahçe.
Türkiye ve Avrupa'da ligler başladı. Sezonun başında takımların çoğu takılırken sadece 5 ekip yollarına kayıpsız şekilde devam ediyor. Bunlardan biri de Fenerbahçe.
Yeni hocası, yeni transferleri ve coşkulu taraftarıyla sezona başlayan sarı-lacivertliler bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçı da kazandı.
Ligde 4'te 4 yaparken sırasıyla Gaziantep FK'yı, Samsunspor'u Ankaragücü'nü ve son olarak da Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.