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Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

9 yıldır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe, sezona iştahlı girdi. Sarı-lacivertliler, Manchester City, Real Madrid, İnter ve Panathinaikos gibi yenilgisiz lider. Çıktığı 4 maçı da alan Kanarya, dev kulüplere meydan okudu. Teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencilerinin hedefi sezon sonu kupaları kaldırmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Türkiye ve Avrupa'da ligler başladı. Sezonun başında takımların çoğu takılırken sadece 5 ekip yollarına kayıpsız şekilde devam ediyor. Bunlardan biri de Fenerbahçe.

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Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Yeni hocası, yeni transferleri ve coşkulu taraftarıyla sezona başlayan sarı-lacivertliler bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçı da kazandı.

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Ligde 4'te 4 yaparken sırasıyla Gaziantep FK'yı, Samsunspor'u Ankaragücü'nü ve son olarak da Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Rakip ağları 8 defa havalandıran İsmail Kartal'ın öğrencileri kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Müthiş bir başlangıç yapan Kanarya'nın hedefi 9 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek.

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Süper Lig'de Fenerbahçe dışında tüm maçlarını kazanan bir takım bulunmuyor.

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

Avrupa'nın üst düzey liglerinde de bu sayı çok az.

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

İspanya'da Real Madrid sezona 5'te 5 yaparak başladı. İngiltere'de Manchester City 4'te 4 ile giriş yaptı.

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Real Madrid ve Manchester City'e kafa tutuyor

İtalya'da İnter 4 maçında da rakiplerine puan kaptırmadı. Yunanistan'da da Panathinaikos çıktığı 3 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı başardı.

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