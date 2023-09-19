Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal 6 numara mevkisine eldeki oyuncularla bir çözüm arıyor. Kartal bu mevkide kafasındaki oyuncuları belirlerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli teknik adamı gösterdiği performansla memnun edemeyen ismin üstü çizildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 16:52
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber yükselişe geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Transfer dönemini etkin ve faydalı geçiren Fenerbahçe, yeni transferlerinden oldukça önemli katkılar aldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Yeni transferlerden Dzeko, Tadic ve Syzmanski'nin performansları İsmail Kartal'ın beğenisini kazanmış durumda.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Sarı-lacivertli ekip son olarak Süper Lig'in 5. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Kanarya, yenik duruma düşmesine rağmen taraftarı önünde kazanmasını bildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Fenerbahçe'li taraftarlar skor açısından memnun olsa da oynanan oyun taraftarı pek memnun etmedi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Fenerbahçe'de gözler Antalya maçından sonra, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Nordsjælland maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Grupta birincilik hedefleyen Fenerbahçe, kendi evinde taraftarları önünde güzel oyunla rakibine karşı galip gelme hesapları yapıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Fenarbahçe'de öte yandan 6 numara sıkıntısı devam ediyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

O İSİM GÖZDEN DÜŞTÜ

Milliyet'in haberine göre, Antalspor maçında o bölgede Miha Zajc'ı deneyen tecrübeli teknik adam öğrencisinin gösterdiği performanstan memnun kalmadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

İsmail Kartal'ın gelişinden sonra 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 3 yıl uzatılmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Fakat Zajc, şuana kadar hocasına kendisini ispat ettiremedi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

İsmail Kartal, Sloven futbolcunun o bölgede yumuşak kaldığını düşünüyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

Son olarak İsmail Yüksek'in cezalı olduğu maçta 6 numara eksikliği göze çarparken İsmail Kartal bu bölge için adaylarını belirledi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

62 yaşındaki teknik adamın 6 numara pozisyonu için formayı İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'ya vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli bilişim uzmanı alacak!
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi
TV 8,5 CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! 16:38
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza 16:32
Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! 16:04
Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti 15:54
Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi 15:23
Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? 15:23
Daha Eski
Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? 15:19
Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? 15:15
F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı 15:13
Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! 15:04
Arda Güler'den sevindiren haber! Arda Güler'den sevindiren haber! 14:55
Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! 14:46