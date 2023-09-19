Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş karar! Eski gözdesinin üzerini çizdi

İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber yükselişe geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde.
İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber yükselişe geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Transfer dönemini etkin ve faydalı geçiren Fenerbahçe, yeni transferlerinden oldukça önemli katkılar aldı.
Yeni transferlerden Dzeko, Tadic ve Syzmanski'nin performansları İsmail Kartal'ın beğenisini kazanmış durumda.
Sarı-lacivertli ekip son olarak Süper Lig'in 5. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Kanarya, yenik duruma düşmesine rağmen taraftarı önünde kazanmasını bildi.
Fenerbahçe'li taraftarlar skor açısından memnun olsa da oynanan oyun taraftarı pek memnun etmedi.
Fenerbahçe'de gözler Antalya maçından sonra, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Nordsjælland maçına çevrildi.
Grupta birincilik hedefleyen Fenerbahçe, kendi evinde taraftarları önünde güzel oyunla rakibine karşı galip gelme hesapları yapıyor.
Fenarbahçe'de öte yandan 6 numara sıkıntısı devam ediyor.
O İSİM GÖZDEN DÜŞTÜ
Milliyet'in haberine göre, Antalspor maçında o bölgede Miha Zajc'ı deneyen tecrübeli teknik adam öğrencisinin gösterdiği performanstan memnun kalmadı.
İsmail Kartal'ın gelişinden sonra 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 3 yıl uzatılmıştı.
Fakat Zajc, şuana kadar hocasına kendisini ispat ettiremedi.
İsmail Kartal, Sloven futbolcunun o bölgede yumuşak kaldığını düşünüyor.
Son olarak İsmail Yüksek'in cezalı olduğu maçta 6 numara eksikliği göze çarparken İsmail Kartal bu bölge için adaylarını belirledi.
62 yaşındaki teknik adamın 6 numara pozisyonu için formayı İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'ya vermesi bekleniyor.
İsmail Kartal mecbur durum olmadıkça 6 numara mevkisinde İsmail Yüksek ve Crespo ikilisi ile ilerlemeyi düşünüyor.