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Liva'dan siftah

Fenerbahçe'nin 6 milyon 650 bin euro bedelle Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği Dominik Livakovic, dün ilk kez sarı- lacivertli formayla sahaya çıktı. Maç önünde ve sonunda taraftarlar tarafından büyük destek gören Livakovic, performansıyla da alkış aldı. Ankaragücü maçında ağrıları nedeniyle oynayamayan Hırvat eldiven, ayrıca tam 4 yıl sonra Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ilk yabancı isim oldu. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda en son yer alan yabancı kaleci Kameni'ydi. Tecrübeli eldivenle 2019'da yollar ayrılmıştı. O dönemden sonra hep kalede yerli isimler vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Liva'dan siftah
Fenerbahçe'nin 6 milyon 650 bin euro bedelle Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği Dominik Livakovic, dün ilk kez sarı- lacivertli formayla sahaya çıktı. Maç önünde ve sonunda taraftarlar tarafından büyük destek gören Livakovic, performansıyla da alkış aldı. Ankaragücü maçında ağrıları nedeniyle oynayamayan Hırvat eldiven, ayrıca tam 4 yıl sonra Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ilk yabancı isim oldu. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda en son yer alan yabancı kaleci Kameni'ydi. Tecrübeli eldivenle 2019'da yollar ayrılmıştı. O dönemden sonra hep kalede yerli isimler vardı.
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