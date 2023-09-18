Haberler Fenerbahçe "İyi oynadık"

"İyi oynadık"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 3-2 kazanılan Antalyaspor mücadelesi sonrası mutluydu. Lig ve Avrupa'da 10'da 10 yapan Kanarya'da deneyimli çalıştırıcı maça iyi başlamadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
"İyi oynadık"
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 3-2 kazanılan Antalyaspor mücadelesi sonrası mutluydu. Lig ve Avrupa'da 10'da 10 yapan Kanarya'da deneyimli çalıştırıcı maça iyi başlamadıklarını söyledi. Kartal "Maçın başında Cengiz'in sakatlanmasının ardından eksikken pozisyonlar verdik. Oyuncularımız orada demoralize oldu. Bu anlarda maça konsantrasyonumuz düştü. Hatalar yapmaya başladık. Devre bitmeden attığımız gol ikinci devre öncesinde bize moral oldu" ifadelerini kullandı. Kartal, ikinci devrede istediklerini sahaya yansıttıklarını belirtti. Bu sayede de 3 puana uzandıklarını kaydetti. Başarılı çalıştırıcı "İkinci yarı istediğimiz gibi geçti. Daha iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi ve maçı kazanmasını bildik. Haklı bir galibiyet elde ettik. Kazanma alışkanlığı güzel. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. 90 dakika bitiminde Ülker Stadı'nda tribünler İsmail Kartal diye inledi. Kartal da tek tek tribünlere giderek sarı-lacivertli taraftarları selamladı.
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