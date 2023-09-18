Haberler Fenerbahçe Fred: Dönmeyi bildik!

Fred: Dönmeyi bildik!

Sarı-lacivertli ekibin orta sahasındaki yıldızı Fred, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. Rakibimiz kaliteliydi. Maç içerisinde geri düştük ama dönmesini bildik. Hatalar yaptık, bunları düzelteceğiz. Bizim için savaşmak önemliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Fred: Dönmeyi bildik!
Sarı-lacivertli ekibin orta sahasındaki yıldızı Fred, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. Rakibimiz kaliteliydi. Maç içerisinde geri düştük ama dönmesini bildik. Hatalar yaptık, bunları düzelteceğiz. Bizim için savaşmak önemliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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