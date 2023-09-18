Fred: Dönmeyi bildik!

Sarı-lacivertli ekibin orta sahasındaki yıldızı Fred, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. Rakibimiz kaliteliydi. Maç içerisinde geri düştük ama dönmesini bildik. Hatalar yaptık, bunları düzelteceğiz. Bizim için savaşmak önemliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Sarı-lacivertli ekibin orta sahasındaki yıldızı Fred, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. Rakibimiz kaliteliydi. Maç içerisinde geri düştük ama dönmesini bildik. Hatalar yaptık, bunları düzelteceğiz. Bizim için savaşmak önemliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.