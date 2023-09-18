Cengiz ile 3 dakika

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku... Milli takımdan dönen ve dün Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın üçüncü dakikasında sakatlandı. Topla birlikte orta sahada kat ettiği sırada sol baldırını tutan Ünder, kendini yere bıraktı. Ayağının üzerine basamayınca oyundan çıkmak zorunda kalan Cengiz'in yerine ise İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. Kas yaralanması yaşayan 26 yaşındaki oyuncunun durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak. Cengiz, şu ana kadar kariyerinde sakatlıklardan 54 maç kaçırmıştı.