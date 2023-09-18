Biyonik Ferdi erken döndü

24 Ağustos'ta üst adalesinden sakatlanan ve ay sonunda sahalara dönmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu, beklenenden erken takıma katıldı. Milli arada takımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sağlık heyetinden 'oynayabilir' raporu gelince teknik direktör İsmail Kartal tarafından 11'e monte edildi. Ancak sakatlığının etki devam eden Ferdi maç içinde zaman zaman aksadı.
24 Ağustos'ta üst adalesinden sakatlanan ve ay sonunda sahalara dönmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu, beklenenden erken takıma katıldı. Milli arada takımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sağlık heyetinden 'oynayabilir' raporu gelince teknik direktör İsmail Kartal tarafından 11'e monte edildi. Ancak sakatlığının etki devam eden Ferdi maç içinde zaman zaman aksadı.