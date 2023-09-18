14 sezon sonra ilki başardı

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna müthiş başlamış ilk 4 karşılaşmasını kazanmıştı. Dün evinde zaman zaman zorlansa da Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek aynı başarıyı tekrarladı. Kanarya o sezon ligi Bursaspor'un ardında ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertlilerin hedefi bu yıl mutlu sona ulaşmak.
Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna müthiş başlamış ilk 4 karşılaşmasını kazanmıştı. Dün evinde zaman zaman zorlansa da Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek aynı başarıyı tekrarladı. Kanarya o sezon ligi Bursaspor'un ardında ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertlilerin hedefi bu yıl mutlu sona ulaşmak.