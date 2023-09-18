Haberler Fenerbahçe 10'dan iyisi yok

10'dan iyisi yok

Süper Lig'de Fenerbahçe dün sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maça iyi başlayamadı. Serdar Aziz'in çizgiden çıkardığı topun ardından kontrolü eline almaya başlayan Kanarya, 31. dakikada şok yaşadı. Hızlı çıkan Antalyaspor, Adam Buksa ile golü buldu. Buksa ardından kafayla net bir fırsatı harcadı. İlk devrede beraberliği yakalamak isteyen sarı-lacivertliler uzatmalarda golü buldu. Dzeko'nun uçarak kafa vuruşuyla Fenerbahçe soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Böylece ikinci devreye çok daha moralli şekilde çıktılar. Fenerbahçe, ikinci devreye çok daha etkili girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
10'dan iyisi yok

Süper Lig'de Fenerbahçe dün sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maça iyi başlayamadı. Serdar Aziz'in çizgiden çıkardığı topun ardından kontrolü eline almaya başlayan Kanarya, 31. dakikada şok yaşadı. Hızlı çıkan Antalyaspor, Adam Buksa ile golü buldu. Buksa ardından kafayla net bir fırsatı harcadı. İlk devrede beraberliği yakalamak isteyen sarı-lacivertliler uzatmalarda golü buldu. Dzeko'nun uçarak kafa vuruşuyla Fenerbahçe soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Böylece ikinci devreye çok daha moralli şekilde çıktılar. Fenerbahçe, ikinci devreye çok daha etkili girdi.

Fenerbahçe, 56. dakikada üstünlük sayısını kaydetti. Edin Dzeko'nun nefis ortasında arka direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci kafayla düzgün bir vuruş yaptı. Sarı-lacivertliler skoru 2-1'e getirdi. Kanarya bu andan itibaren rakip kalede etkili oldu ancak bir türlü kendisini rahatlatacak 3. golü bulamadı. 64'te Miha Zajc'ın hatasından oluşan atakta Antalyaspor, Adam Buksa ile bir gol daha buldu. Skor 2-2'ye geldi. Fenerbahçe sahasında 50 bin taraftarının desteğiyle güçlü bir şekilde Antalyaspor kalesine yüklendi. 80. dakikada Szymanski skoru 3-2'ye getirdi. F.Bahçe 3 puanı aldı, 10'da 10 yaptı.

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