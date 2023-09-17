Yeni 6 Zajc

Toplamda 15 transfer yapan Fenerbahçe, 6 numara ile pencereyi kapatmak istiyordu ama olmadı. Teknik direktör İsmail Kartal da çözümü içerde buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Miha Zajc'la özel bir görüşme yaptı ve Sloven oyuncuya 'Seni bazı maçlarda 6 numara olarak kullanmak istiyorum" dedi. Zajc da elinden geleni yapacağını hocasına iletti.
Toplamda 15 transfer yapan Fenerbahçe, 6 numara ile pencereyi kapatmak istiyordu ama olmadı. Teknik direktör İsmail Kartal da çözümü içerde buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Miha Zajc'la özel bir görüşme yaptı ve Sloven oyuncuya 'Seni bazı maçlarda 6 numara olarak kullanmak istiyorum" dedi. Zajc da elinden geleni yapacağını hocasına iletti.