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Yeni 6 Zajc

Toplamda 15 transfer yapan Fenerbahçe, 6 numara ile pencereyi kapatmak istiyordu ama olmadı. Teknik direktör İsmail Kartal da çözümü içerde buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Miha Zajc'la özel bir görüşme yaptı ve Sloven oyuncuya 'Seni bazı maçlarda 6 numara olarak kullanmak istiyorum" dedi. Zajc da elinden geleni yapacağını hocasına iletti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
Yeni 6 Zajc
Toplamda 15 transfer yapan Fenerbahçe, 6 numara ile pencereyi kapatmak istiyordu ama olmadı. Teknik direktör İsmail Kartal da çözümü içerde buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Miha Zajc'la özel bir görüşme yaptı ve Sloven oyuncuya 'Seni bazı maçlarda 6 numara olarak kullanmak istiyorum" dedi. Zajc da elinden geleni yapacağını hocasına iletti.
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