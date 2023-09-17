TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Orta sahaya takviye düşünen sarı-lacivertliler, İtalyan yıldızla ilgili yaptığı girişimlerden sonuç alamadı.
Transferde ciddi pazarlıklar yürüten Kanarya, Jorginho'yu ikna etmeyi başardı.
Başka bir kulüple de anlaşmayan deneyimli orta saha takımında kaldı.
OCAK AYINDA TRANSFER!
Arsenal'da kalan Jorginho için ocak ayındaki ara transfer dönemi hareketli geçecek.
İKİ DEV LİSTEYE ALDI!
İspanya'dan fichajes'in haberine göre; Barcelona ve Juventus, Jorginho'yu kadrosuna katmak için ocak ayında temaslarına başlayacak.
Yıldız futbolcunun Arsenal'daki süresinin azalması nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.
Hem Barcelona hem de Juventus'un transfer için dev bir yarışa gireceği kaydedildi.
Yıldız orta sahanın İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.