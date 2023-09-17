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TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Son dakika spor haberi: Arsenal'in yıldız futbolcusu Jorginho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ancak takımda kalmaya karar veren İtalyan futbolcu için 2 dev takım devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:06 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:22
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Orta sahaya takviye düşünen sarı-lacivertliler, İtalyan yıldızla ilgili yaptığı girişimlerden sonuç alamadı.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Transferde ciddi pazarlıklar yürüten Kanarya, Jorginho'yu ikna etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Başka bir kulüple de anlaşmayan deneyimli orta saha takımında kaldı.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

OCAK AYINDA TRANSFER!
Arsenal'da kalan Jorginho için ocak ayındaki ara transfer dönemi hareketli geçecek.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

İKİ DEV LİSTEYE ALDI!
İspanya'dan fichajes'in haberine göre; Barcelona ve Juventus, Jorginho'yu kadrosuna katmak için ocak ayında temaslarına başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Yıldız futbolcunun Arsenal'daki süresinin azalması nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Hem Barcelona hem de Juventus'un transfer için dev bir yarışa gireceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Ocakta Jorginho bombası! Fenerbahçe derken...

Yıldız orta sahanın İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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