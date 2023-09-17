Serdar Aziz: İstediğimiz oyunu oynayamadık!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERDAR AZİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Kazanmak önemli. Her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük. Önemli kazanmak ve bu şekilde devam etmek.

Maç maç bakıyoruz. Kolay maç yok. Zor bir fikstüre gireceğiz. Çok iyi dinlenmeliyiz ve maç maç çok iyi konsantre olmalıyız.