Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de hedef 10! İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Antalyaspor maçı 11'i

Kadıköy'de hedef 10! İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Antalyaspor maçı 11'i

Milli araya Ankaragücü galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrasındaki ilk sınavını Antalyaspor karşısında verecek. Kadıköy'de mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ligde ve Avrupa'da oynadığı 9 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem galibiyet serisini 10'a çıkarmak hem de liderliğini devam ettirmek. İşte kritik maç öncesi karşılaşma ile ilgili önemli detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
Kadıköy'de hedef 10! İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Antalyaspor maçı 11'i

Milli araya Ankaragücü galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrasındaki ilk sınavını Antalyaspor karşısında verecek. Kadıköy Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ligde ve Avrupa'da oynadığı 9 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem galibiyet serisini 10'a çıkarmak hem de liderliğini devam ettirmek. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularından Antalya karşısında galibiyet istedi.

Antalyaspor engelini de kayıpsız aşmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcının öğrencilerine, "Antalyaspor'u da yenerek liderliğimizi devam ettirmeliyiz. Rakibi sakın hafife almayın. Evet biz daha kaliteli takımız ancak maçlar sahada oynanmadan kazanılmıyor. Kimse kimseye ter dökmeden üç puan vermiyor. Antalyaspor maçını kazanalım sonra da Avrupa'ya yönelim" dediği öğrenildi.

İSMAİL YOK

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, bugünkü Antalyaspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Tecrübeli futbolcunun yerine ise Mert Hakan Yandaş'ın görev yapması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, son kararını ise maç saatinde verecek.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta 3 puan sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

ANTALYA'DA 5 EKSİK

Bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak Antalyaspor'da eksikler göze çarpıyor. Teknik direktör Nuri Şahin, Naldo, Ufuk Akyol, Gerrit Holtmann, Jakub Kaluzinski ve Zymer Bytyqi'yi kadroya almadı. Akdeniz ekibi, ligin 4 haftası geride kalırken henüz galibiyetle de tanışamadı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Serdar, Oosterwolde, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erkan, Saric, Erdal, Erdoğan, Streek, Larsson, Buksa

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