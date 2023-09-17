Ferdi forma bekliyor

Sakatlıkarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Emre Mor'un bugün kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncunun da son durumuyla ilgili bu sabah sağlık heyetinden bir bilgi daha alacak ve gelecek raporlara göre iki oyuncunun durumu netlik kazanacak.
Sakatlıkarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Emre Mor'un bugün kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncunun da son durumuyla ilgili bu sabah sağlık heyetinden bir bilgi daha alacak ve gelecek raporlara göre iki oyuncunun durumu netlik kazanacak.