Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 6 numara açıklaması: Dünyanın sonu değil!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Maça çok iyi başlayamadık. Maçın başında Cengiz'in sakatlanmasının ardından eksikken pozisyonlar verdik. Oyuncularımız orada demoralize oldu. İkinci yarı istediğimiz gibiydi. Daha iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi ve maçı kazanmasını bildik.

6 numara dışındaki mevkilere çok iyi hamleler yaptık. O mevki için görüştüğümüz kimi oyuncuları kulüpleri bırakmadı, kimi oyuncular kendileri gelmek istemedi. Biz de yapmış olmak için transfer yapmak istemedik.