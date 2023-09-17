Fenerbahçe'de İsmail Kartal maç öncesi sözleri! "3 puanı almak istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Öncelikle Naldo ve ailesine, Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Antalyaspor maçına iyi hazırlandık. Bir tek cezalı İsmail Yüksek eksik. Milli takımlardan oyuncular sağlam döndü. İnşallah iyi futbolla 3 puanı almak istiyoruz."

"Oyuncularımıza yapmaları gerekenleri anlattık. Antalyaspor ile ilgili önlemleri de anlattık. İnşallah 3 puanı alırız." ifadelerini kullandı.