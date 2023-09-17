Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Trendyol Süper Lig'de bugun saat 17.00'de evinde Antalyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe transfer sezonuna damgasına vurdu.
Trendyol Süper Lig'de bugun saat 17.00'de evinde Antalyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe transfer sezonuna damgasına vurdu.
Süper Lig'de yıllardır şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertliler bu sezon transfer ettiği oyuncululara ciddi bir bonservis bedeli ödedi.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe bu sezon 56.8 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en çok harcama yapan takımı olarak rekoru eline aldı.
Bunun yanı sıra aynı zamanda sarı-lacivertli kulüp 55.4 milyon euro'luk elde ettiği gelir ile adından sıkça bahsettiriyor.
Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde; Ryan Kent, Umut Nayir, Edin Dzeko, Alexander Djiku, İrfan Can Eğribayat, Dusan Tadic, Bartuğ, Gustavo Henrique (gönderildi), Mert Müldür, Livakovic, Becao, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katarak iddialı bir kadro kurdu ve toplamda Fenerbahçe'nin kasasından 56.8 milyon euroluk bir rakam çıktı. Sarı-Lacivertliler, Türk futbol tarihinde harcama rekoru kırdı.
CENGİZ ÜNDER TARİHE GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinde bir futbolcuya en fazla bonservis ödenerek kadroya kattığı Cengiz Ünder, Süper Lig tarihinde ise bonservis ücretine en fazla yatırım yapılan yerli futbolcu olmuş oldu.
Feyenoord'dan transfer edilen Sebastian Syzmanski ve Manchester United'dan kadroya katılan Fred için de toplam 9.7 milyon euro ödendi.
Becao'ya 8.3, milyon euro harcanırken, Dominik Livakovic için de 6.6 milyon euro harcandı. Müldür, Bartuğ, G.Henrique, İrfan Can Eğribayat, Omar Fayed için toplamda 7.3 milyon euro harcandı.
Daha sonra sarı-lacivertli kulüp Gustavo Henrique'yi La Liga ekibi Real Valladolid'e gönderdi.
ARDA 20 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Real Madrid'in 20+10 milyon euro ödediği Arda Güler, Fenerbahçe'ye en çok para kazandıran yerli futbolcu oldu.
İspanya devi Real Madrid, 20+10 milyon euro ödeyerek yatırım yaptığı Arda Güler, Fenerbahçe'ye en çok para kazandıran yerli futbolcu oldu.
Geçtiğimiz sezon eski performansından uzak kalan Macar defans oyuncusu Attila Szlai, yaz transfer döneminde Arda Güler'den sonra en fazla para kazandıran ikinci isim oldu.
Fenerbahçe Bruma'dan 6.5, Rossi'den 5.15, Altay'dan 5, Berisha'dan 4, Arao'dan 2.5 milyon euroluk kazanç elde etti
Sarı-lacivertli kulüp 55.4 milyon euro ile sattığı oyuncularından an fazla para kazanan takım olarak adını tarihe yazdırdı