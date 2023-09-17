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Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Yaz transfer dönemine damga vuran Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yapmış olduğu harcama ile Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Öte yandan elde etmiş olduğu gelirlede transfer gündeminin bomba isimlerinden biri olmayı başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:39 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 13:01
Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Trendyol Süper Lig'de bugun saat 17.00'de evinde Antalyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe transfer sezonuna damgasına vurdu.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Süper Lig'de yıllardır şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertliler bu sezon transfer ettiği oyuncululara ciddi bir bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe bu sezon 56.8 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en çok harcama yapan takımı olarak rekoru eline aldı.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Bunun yanı sıra aynı zamanda sarı-lacivertli kulüp 55.4 milyon euro'luk elde ettiği gelir ile adından sıkça bahsettiriyor.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde; Ryan Kent, Umut Nayir, Edin Dzeko, Alexander Djiku, İrfan Can Eğribayat, Dusan Tadic, Bartuğ, Gustavo Henrique (gönderildi), Mert Müldür, Livakovic, Becao, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katarak iddialı bir kadro kurdu ve toplamda Fenerbahçe'nin kasasından 56.8 milyon euroluk bir rakam çıktı. Sarı-Lacivertliler, Türk futbol tarihinde harcama rekoru kırdı.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

CENGİZ ÜNDER TARİHE GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinde bir futbolcuya en fazla bonservis ödenerek kadroya kattığı Cengiz Ünder, Süper Lig tarihinde ise bonservis ücretine en fazla yatırım yapılan yerli futbolcu olmuş oldu.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Feyenoord'dan transfer edilen Sebastian Syzmanski ve Manchester United'dan kadroya katılan Fred için de toplam 9.7 milyon euro ödendi.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Becao'ya 8.3, milyon euro harcanırken, Dominik Livakovic için de 6.6 milyon euro harcandı. Müldür, Bartuğ, G.Henrique, İrfan Can Eğribayat, Omar Fayed için toplamda 7.3 milyon euro harcandı.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Daha sonra sarı-lacivertli kulüp Gustavo Henrique'yi La Liga ekibi Real Valladolid'e gönderdi.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

ARDA 20 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Real Madrid'in 20+10 milyon euro ödediği Arda Güler, Fenerbahçe'ye en çok para kazandıran yerli futbolcu oldu.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

İspanya devi Real Madrid, 20+10 milyon euro ödeyerek yatırım yaptığı Arda Güler, Fenerbahçe'ye en çok para kazandıran yerli futbolcu oldu.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Geçtiğimiz sezon eski performansından uzak kalan Macar defans oyuncusu Attila Szlai, yaz transfer döneminde Arda Güler'den sonra en fazla para kazandıran ikinci isim oldu.

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Fenerbahçe Bruma'dan 6.5, Rossi'den 5.15, Altay'dan 5, Berisha'dan 4, Arao'dan 2.5 milyon euroluk kazanç elde etti

Fenerbahçe Türk futbol tarihinin harcama rekorunu kırdı

Sarı-lacivertli kulüp 55.4 milyon euro ile sattığı oyuncularından an fazla para kazanan takım olarak adını tarihe yazdı.

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