FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Sabah'ın haberine göre; ligde ve Avrupa'da üst üste 3 günde bir oynanacak maçlarda 6 numara alınmadığı için İsmail Yüksek'i yormayacak Kartal, Tadic (34 yaş) ve Dzeko'yu (37) da yaşlarından dolayı dinlendirecek.