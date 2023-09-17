Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:18 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:26
FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Portekizli hocanın ayrılığı sonrası takıma İsmail Kartal'a emanet etti.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

İki kulvarda da yoluna kayıpsız şekilde devam eden Fenerbahçe'yi 21 günde 7 zorlu karşılaşma bekliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Sarı-lacivertliler; bu süreçte ilk sınavını Antalyaspor önünde verecek.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Perşembe günü Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı ağırlayacak Kanarya, 3 gün sonra ligde Alanyaspor'a konuk olacak ve eylül ayını Başakşehir maçıyla kapatacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Ekim ayı başında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa'da Spartak Trnava ve ligde Kasımpaşa deplasmanlarına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Bu zorlu fikstürün fiziksel olarak çok yorucu olduğunu bilen teknik direktör İsmail Kartal, ligde ve Avrupa'da farklı 11'ler kullanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Deneyimli çalıştırıcı, böylece oyuncularını dinlendirerek oluşabilecek sakatlıklardan koruyacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Sabah'ın haberine göre; ligde ve Avrupa'da üst üste 3 günde bir oynanacak maçlarda 6 numara alınmadığı için İsmail Yüksek'i yormayacak Kartal, Tadic (34 yaş) ve Dzeko'yu (37) da yaşlarından dolayı dinlendirecek.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Crespo, Bartuğ ve Mert Hakan; 6 numaranın alternatifi olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Solda Tadic yerine Joshua King, santforda da Edin Dzeko'nun olmadığı maçlarda formayı Batshuayi alacak.

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