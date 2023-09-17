FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş karar! Dusan Tadic ve Edin Dzeko...

Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Portekizli hocanın ayrılığı sonrası takıma İsmail Kartal'a emanet etti.
Geçtiğimiz sezon dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Portekizli hocanın ayrılığı sonrası takıma İsmail Kartal'a emanet etti.
Sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
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İki kulvarda da yoluna kayıpsız şekilde devam eden Fenerbahçe'yi 21 günde 7 zorlu karşılaşma bekliyor.
Sarı-lacivertliler; bu süreçte ilk sınavını Antalyaspor önünde verecek.
Perşembe günü Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı ağırlayacak Kanarya, 3 gün sonra ligde Alanyaspor'a konuk olacak ve eylül ayını Başakşehir maçıyla kapatacak.
Ekim ayı başında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa'da Spartak Trnava ve ligde Kasımpaşa deplasmanlarına çıkacak.
Bu zorlu fikstürün fiziksel olarak çok yorucu olduğunu bilen teknik direktör İsmail Kartal, ligde ve Avrupa'da farklı 11'ler kullanacak.
Deneyimli çalıştırıcı, böylece oyuncularını dinlendirerek oluşabilecek sakatlıklardan koruyacak.
Sabah'ın haberine göre; ligde ve Avrupa'da üst üste 3 günde bir oynanacak maçlarda 6 numara alınmadığı için İsmail Yüksek'i yormayacak Kartal, Tadic (34 yaş) ve Dzeko'yu (37) da yaşlarından dolayı dinlendirecek.
Crespo, Bartuğ ve Mert Hakan; 6 numaranın alternatifi olacak.
Solda Tadic yerine Joshua King, santforda da Edin Dzeko'nun olmadığı maçlarda formayı Batshuayi alacak.