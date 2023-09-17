Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Namağlup yoluna devam eden sarı lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Henüz galibiyeti bulunmayan Antalyaspor zorlu deplasmandan puanla dönmek için sahaya çıkıyor.

F.BAHÇE - ANTALYASPOR 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Serdar, Becao, Osayi, Fred, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa

SARI-LACİVERTLİLER GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Maçın dördündü hakemi ise Burak Pakkan.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başladı. Müsabaka beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanıyor.