Edin Dzeko'dan 11 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin 45+1. dakikasında Edin Dzeko, Antalyaspor ağlarını havalandırırken, 56. dakikada Dzeko'nun asistinde İrfan Can Kahveci sarı lacivertli ekibin 2. golünü kaydetti.

Opta verilerine göre; Edin Dzeko, 2011/12'den (Manchester City formasıyla) bu yana ilk kez bir lig sezonunda çıktığı ilk dört maçta da gol katkısı sağladı (4 gol & 2 asist).

⚽️🅰️ vs Antalyaspor

🅰️ vs Ankaragücü

⚽️ vs Samsunspor

⚽️⚽️ vs Gaziantep FK