Edin Dzeko'dan 11 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Mücadelenin 45+1. dakikasında Edin Dzeko, Antalyaspor ağlarını havalandırırken, 56. dakikada Dzeko'nun asistinde İrfan Can Kahveci sarı lacivertli ekibin 2. golünü kaydetti.
Opta verilerine göre; Edin Dzeko, 2011/12'den (Manchester City formasıyla) bu yana ilk kez bir lig sezonunda çıktığı ilk dört maçta da gol katkısı sağladı (4 gol & 2 asist).
⚽️🅰️ vs Antalyaspor
🅰️ vs Ankaragücü
⚽️ vs Samsunspor
⚽️⚽️ vs Gaziantep FK