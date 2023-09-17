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Edin Dzeko'dan 11 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe'nin Bosna-Hersek'li yıldızı Edin Dzeko, Manchester City forması giydiği 2011/12 sezonundan sonra Fenerbahçe'de bir ilke imza attı. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 18:40
Edin Dzeko'dan 11 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin 45+1. dakikasında Edin Dzeko, Antalyaspor ağlarını havalandırırken, 56. dakikada Dzeko'nun asistinde İrfan Can Kahveci sarı lacivertli ekibin 2. golünü kaydetti.

Opta verilerine göre; Edin Dzeko, 2011/12'den (Manchester City formasıyla) bu yana ilk kez bir lig sezonunda çıktığı ilk dört maçta da gol katkısı sağladı (4 gol & 2 asist).

⚽️🅰️ vs Antalyaspor

🅰️ vs Ankaragücü

⚽️ vs Samsunspor

⚽️⚽️ vs Gaziantep FK

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