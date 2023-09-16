Mario Pasalic’in menajeri doğruladı

Mario Pasalic'in menajerinden Fenerbahçe itirafı geldi. "sportitalia"ya konuşan Marko Naletilic, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu, teklif vardı ama yüzde yüz Atalanta'da kaldı diyebilirim. Çünkü Atalanta satsa yerine başka birini alamayacaktı" dedi. F.Bahçe, Pasalic'i kadrosuna katmak için bir süre uğraşmıştı.
Mario Pasalic'in menajerinden Fenerbahçe itirafı geldi. "sportitalia"ya konuşan Marko Naletilic, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu, teklif vardı ama yüzde yüz Atalanta'da kaldı diyebilirim. Çünkü Atalanta satsa yerine başka birini alamayacaktı" dedi. F.Bahçe, Pasalic'i kadrosuna katmak için bir süre uğraşmıştı.