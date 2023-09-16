Milli ara öncesinde oynadığı 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan F.Bahçe, 5. hafta maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'dan da bu maç öncesinde bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından idman görüntülerinden oluşan bir videoyu yayınlayan Kartal, "Kaldığımız yerden devam etmek için hazırız" notuyla iddiasını ortaya koydu. DÜN yapılan taktik idmanda da oyuncularına Antalyaspor'un artılarını eksilerini bir kez daha anlatan İsmail Kartal, "Milli ara sonrasında kayıp yaşamamalıyız. 9'da 9 yaptık bu büyük başarı. Bu büyük kulübün tarihine geçtik. Bunu daha da ileriye taşımak sizin elinizde. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamadan yola devam edelim, taraftarımızı ve camiamızı mutlu edelim" dedi. F.Bahçe, ligde puan kaybı yaşamayan tek takım.