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İlk 20'de bir tek Fenerbahçe var

Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı. İlk 20'de Türkiye'den sadece Fenerbahçe listede yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
İlk 20'de bir tek Fenerbahçe var

Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı. İlk 20'de Türkiye'den sadece Fenerbahçe listede yer aldı. Bir önceki listede 28. sırada yer alan sarı- lacivertliler 199,5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 16. sıraya yükseldi. Kanarya, Roma, Milan, Juventus, Barcelona, Arsenal, PSG, gibi takımları da geride bıraktı. 5 Brezilya, 4 de İtalyan kulübünün yer aldığı İlk 20'de ülkemizden sadece Fenerbahçe bulunurken, Galatasaray 125,5 puanla 94., Başakşehir 119,5 puanla 102.,

Beşiktaş 103,5 puanla 135., Trabzonspor 100,5 puanla 143., Sivasspor 92 puanla 165., Adana Demirspor 84,75 puanla 187., Fatih Karagümrük 58,5 puanla 344., Konyaspor 55,5 puanla 385., Ankaragücü 54,5 puanla 394. sıraya yerleşti. 395 kulübün yer aldığı listenin ilk sırasında 312 puanla M.City var. İspanyol devi Real Madrid ise 301 puanla ikinci basamakta. 3'üncü sıra 268 puanla Flamengo'nun...

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