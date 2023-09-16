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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler kritik müsabakada düdük çalacak. Merakla beklenen mücadelede Fred, Dzeko, Tadic gibi isimler göz önünde olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:30
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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