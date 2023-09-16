Beni Dzeko çok zorladı

Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer, kendisini en çok zorlayan forvetler arasında ilk sıraya Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu koydu. Bremer, "Edin hem Torino'da hem de İnter'de oynarken beni çok zorluyordu. Tutması en zor isimdi. Lautaro Martinez de sıra dışı bir isim" dedi.
Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer, kendisini en çok zorlayan forvetler arasında ilk sıraya Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu koydu. Bremer, "Edin hem Torino'da hem de İnter'de oynarken beni çok zorluyordu. Tutması en zor isimdi. Lautaro Martinez de sıra dışı bir isim" dedi.