Aklı için bırakmadı

Stefano Pioli'nin Krunic'in F.Bahçe'ye transferine izin vermemesinin nedendi belli oldu. İtalyan basını, Boşnak oyuncunun, yedek kalsa bile sorun etmeyerek, aldığı her sürede takıma katkı verdiğine vurgu yaptı. Haberde; "Pioli, saha içinde aklıyla oynamasından dolayı Krunic'in satılmasına engel oldu" denildi.
StefanoPioli'nin Krunic'in F.Bahçe'ye transferine izin vermemesinin nedendi belli oldu. İtalyan basını, Boşnak oyuncunun, yedek kalsa bile sorun etmeyerek, aldığı her sürede takıma katkı verdiğine vurgu yaptı. Haberde; "Pioli, saha içinde aklıyla oynamasından dolayı Krunic'in satılmasına engel oldu" denildi.