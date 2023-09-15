Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe orta saha transferine noktayı koyuyor. Uzun süredir 6 numara için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler transferin son gününde bombayı patlatacak. Teknik direktör İsmail Kartal'dan onay alan yönetim, listedeki 2 yıldızdan birine bu gece imza attıracak. İşte operasyonun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 6 numarasına bugün kavuşuyor...

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala gaza basan sarı-lacivertliler muradına eriyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

3 kulvarda yarışan Kanarya, kadrosuna yapacağı son hamleyle tamamen hazır hale gelmek istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Teknik direktör İsmail Kartal ile sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, çıktığı tüm resmi maçlardan galip ayrıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Süper Lig'e 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

9 puanla lider durumda olan Kanarya, milli ara dönüşü bu gidişatını sürdürmek istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Şampiyonluğu ana hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, evinde oynayacağı Antalyaspor maçıyla seriye devam etmeyi amaçlıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

UEFA Konferans Ligi'nde de başarı hedefinde olan sarı-lacivertliler, elemeleri birer birer geçerek gruplara kalmayı başardı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Zimbru, Maribor ve Twente engellerini geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, adını gruplara yazdırdı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile kozlarını paylaşacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzeye götüren Kanarya, aynı başarıyı bu sezon da tekrarlamak istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Tüm kulvarda en iyi sonuçları almayı amaçlayan yönetim, yaptığı transferlerle iddiasını konuşturdu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Kadroya son şeklini vermek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler tamamen 6 numara transferine çevrilmiş durumda.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

İKİ İSİM GÜNDEMDE!
Uzun süredir girişimlerde bulunan Fenerbahçe, iki isim üzerine yoğunlaştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

ÖNCELİK ANDRE GOMES!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın iki isme de onay vermesi sonrasında hummalı bir çalışma başlatan Fenerbahçe transfer komitesinin önceliği Gomes...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

30 yaşındaki oyuncu için Everton'la yazışmalar sürüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA
Merseysıde ekibi, Gomes için 8 milyon euro isterken Fenerbahçe ise 3.5 milyon euro öneriyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Çünkü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Sarı-lacivertli yönetim de 1 yıllık kontratı kalan bir futbolcuya bu kadar fazla para ödemek istemiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

B PLANI DENDONCKER!
Transfer heyeti, bir yandan da Dendoncker için Villa ile pazarlık halinde.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Eğer Gomes için Everton'la anlaşma sağlanamazsa, ibre Dendoncker'e dönecek. Belçikalı kiralık olarak kadroya katılacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

BATSMAN DEVREYE GiRDi
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi de Leander Dendoncker transferi için devreye girdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Vatandaşını arayan Batsman, Fenerbahçe'yi ve hedeflerini anlattı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

2022'DE ViLLA'YA GELDi
Dendoncker, Aston Villa'ya Wolverhampton'dan 2022 yaz transfer döneminde geldi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Geçen sezon 22 maçta Villa ile sahaya çıkan Belçikalı oyuncu, sadece 795 dakika oynadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Dendoncker, gol ve asist katkısı yapmayı başaramadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

ANDRE GOMES '0' ÇEKTi
Everton'da istenmeyen adam ilan edilen Andre Gomes, bu sezon İngiliz ekibiyle hiç maça çıkamadı.

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