SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe 6 numarasına kavuşuyor! Bu gece imza atacak

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 6 numarasına bugün kavuşuyor...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 6 numarasına bugün kavuşuyor...
Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala gaza basan sarı-lacivertliler muradına eriyor.
3 kulvarda yarışan Kanarya, kadrosuna yapacağı son hamleyle tamamen hazır hale gelmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, çıktığı tüm resmi maçlardan galip ayrıldı.
Süper Lig'e 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı.
9 puanla lider durumda olan Kanarya, milli ara dönüşü bu gidişatını sürdürmek istiyor.
Şampiyonluğu ana hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, evinde oynayacağı Antalyaspor maçıyla seriye devam etmeyi amaçlıyor.
UEFA Konferans Ligi'nde de başarı hedefinde olan sarı-lacivertliler, elemeleri birer birer geçerek gruplara kalmayı başardı.
Zimbru, Maribor ve Twente engellerini geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, adını gruplara yazdırdı.
H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile kozlarını paylaşacak.
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzeye götüren Kanarya, aynı başarıyı bu sezon da tekrarlamak istiyor.
Tüm kulvarda en iyi sonuçları almayı amaçlayan yönetim, yaptığı transferlerle iddiasını konuşturdu.
Kadroya son şeklini vermek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler tamamen 6 numara transferine çevrilmiş durumda.
İKİ İSİM GÜNDEMDE!
Uzun süredir girişimlerde bulunan Fenerbahçe, iki isim üzerine yoğunlaştı.
ÖNCELİK ANDRE GOMES!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın iki isme de onay vermesi sonrasında hummalı bir çalışma başlatan Fenerbahçe transfer komitesinin önceliği Gomes...
30 yaşındaki oyuncu için Everton'la yazışmalar sürüyor.
PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA
Merseysıde ekibi, Gomes için 8 milyon euro isterken Fenerbahçe ise 3.5 milyon euro öneriyor.
Çünkü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sarı-lacivertli yönetim de 1 yıllık kontratı kalan bir futbolcuya bu kadar fazla para ödemek istemiyor.
B PLANI DENDONCKER!
Transfer heyeti, bir yandan da Dendoncker için Villa ile pazarlık halinde.
Eğer Gomes için Everton'la anlaşma sağlanamazsa, ibre Dendoncker'e dönecek. Belçikalı kiralık olarak kadroya katılacak.
BATSMAN DEVREYE GiRDi
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi de Leander Dendoncker transferi için devreye girdi.
Vatandaşını arayan Batsman, Fenerbahçe'yi ve hedeflerini anlattı.
2022'DE ViLLA'YA GELDi
Dendoncker, Aston Villa'ya Wolverhampton'dan 2022 yaz transfer döneminde geldi.
Geçen sezon 22 maçta Villa ile sahaya çıkan Belçikalı oyuncu, sadece 795 dakika oynadı.
Dendoncker, gol ve asist katkısı yapmayı başaramadı.
ANDRE GOMES '0' ÇEKTi
Everton'da istenmeyen adam ilan edilen Andre Gomes, bu sezon İngiliz ekibiyle hiç maça çıkamadı.
Bir dakika bir süre alamayan 30 yaşındaki Portekizli orta saha, geçen sezon Lille'de 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.